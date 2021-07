Certains espaces de la commune de Timizart, au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, accueillant le public et pouvant constituer des foyers de propagation du virus de la Covid-19 seront fermés pendant 15 jours, a-t-on annoncé vendredi dans un communiqué l’Assemblée populaire communale (APC).

Le président de l’APC de Timizart, Lounes Djouadi, signataire du document, informe les habitants de cette localité qu’à l’issue d’une réunion, tenue jeudi au siège de la commune et ayant regroupé les élus et les représentants de comités de villages et du mouvement associatif de cette localité, que "des mesures urgentes visant à endiguer la propagation de la Covid-19" qui prendront effet à compter de samedi 24 juillet ont été prises".

Il s’agit, notamment, de la fermeture pour une période de 15 jours, du marché hebdomadaire, des mosquées ainsi que des salles de jeux, stades et salles de sports, avec le report, pour la même durée (15 jours) des tournois.

Il a été également décidé, selon le communiqué, l’interdiction de s’attabler dans les restaurants et cafés invitant les citoyens à se limiter aux consommations à emporter et de tout rassemblement public (fête, veillées funèbres). Aussi, les transporteurs ont été invités à limiter le nombre de voyageurs à 50% des capacités du moyen de transport. Un appel a été aussi lancé aux habitants de Timizart en vue d'observer un confinement volontaire et à ne sortir qu’en cas d’extrême urgence ou de nécessité. Jeudi, les présidents d’APC des quatre communes de la daïra de Boghni (Boghni, Mechtras, Bounouh et Assi Youcef) s’étaient eux aussi réunis pour décider d’une série de mesures, quasiment similaires, afin de limiter la propagation du virus de Covid-19 dans cette région "très affectée par la pandémie".

Il s’agit, selon le communiqué sanctionnant la réunion, de la fermeture du marché hebdomadaire et à bestiaux pour une période de 15 jours, la fermeture également des salles de jeux, des stades et salles de sports, l’interdiction de s’attabler dans les café et restaurants, d’organiser des fêtes ou des veillées funèbres, la limitation de moitié du nombre des voyageurs dans les transports, mais aussi la proposition de fermeture des mosquées et salles de prières.

Le président d’APC de Souk El Tenine, Slimane Khermous, a signé, pour sa part, un arrêté de fermeture, à compter de jeudi (22 juillet), du marché hebdomadaire de cette localité qui se tient lundi et jeudi au chef-lieu. L'APC d'Aït Boumahdi a procédé à une opération de désinfection des villages de la commune. Des médecins, infirmiers, élus, avocats, entre autres, ont lancé des appels au strict respect des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Des appels qui semblent avoir trouvé écho auprès de la population locale, et pour preuve, vendredi, la ville de Tizi-Ouzou avait des allures de ville morte, circulation automobile réduite au minimum et rues désertes.

De leur côté, les services de la wilaya continuent à assurer l’approvisionnement des structures hospitalières en oxygène, alors que la direction locale des transports a rappelé aux transporteurs publics et privés, l’instruction du ministère de tutelle portant obligation de procéder à la désinfection des véhicules de transport en commun à compter de vendredi.