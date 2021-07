L’université de M’sila a lancé samedi une plate-forme en ligne permettant d’accompagner les nouveaux bacheliers pour choisir la formation universitaire qui correspond à leurs aspirations, a-t-on appris auprès du recteur de cet établissement d’enseignement supérieur.

L’objectif de ce nouveau dispositif est d’aider chaque nouveau bachelier de la wilaya de M’sila à choisir la bonne orientation universitaire et d’être au plus près des attentes des futurs étudiants de l’université, a indiqué le Pr. Kamel Baddari.

Cette plate forme est accessible à partir d’un site internet permettant au futur étudiant de s’informer de manière simple, claire et précise sur les filières et les formations les mieux adaptées à ses résultats et ses vœux. D’après le directeur chargé du numérique, le Dr. Kamel Eddine Heraguemi, ce guide numérique contient toutes les informations utiles pour informer et accompagner les bacheliers, depuis la phase des portes ouvertes à distance sur l’université qui débutent le 24 juillet en cours, jusqu’à la phase d’admission.

Il renferme également un forum pour échanger avec les équipes pédagogiques de l’établissement sur le projet d’orientation des étudiants, les informations sur les possibilités d’études à l’université de M’sila, l’organisation des études, des conseils pour bien s’orienter ainsi que des fiches détaillées et des vidéos sur les offres de formations, les secteurs d’activités, les métiers, les débouchés et la réalité du monde de l’emploi, a ajouté le même responsable. A travers cette plate-forme, l’université de M’sila propose également des informations très pratiques sur la vie étudiante, les dates-clés ou encore les cours collaboratifs dispensés en ligne. Des informations sont également accessibles en ligne pour aider et accompagner les nouveaux bacheliers en situation de handicap dans l’élaboration de leur projet d’orientation, tandis qu’un logiciel de recherche intégré permet de trouver des informations ciblées par domaine d’études, filière, spécialité, faculté, de découvrir le monde professionnel et s’y repérer, a-t-on conclu.