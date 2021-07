Les éléments de la sûreté de wilaya de Blida ont arrêté les membres d’un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes, avec la saisie de plus de 1.400 comprimés de psychotropes, a indiqué, jeudi, un communiqué rendu public par ce corps sécuritaire.

Le communiqué précise que ce réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues composé de cinq individus, a été mis hors d’état de nuire par la brigade de recherches et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya.

Cette opération a, également, permis la saisie de plus de 1.400 comprimés de psychotropes, dont des médicaments fabriqués à l'étranger, outre des armes blanches à savoir un fusil de chasse sous marine et un gros couteau.

Un motocycle utilisé dans le transport et la vente des drogues a été, également, saisie en possession des membres de ce réseau, selon la même source, qui a signalé la présentation des cinq

suspects devant la justice.