Dix neuf (19) personnes sont décédées et 528 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Les services de la Protection civile ont également enregistré le décès, durant la même période, de trois personnes par noyade, dont deux en mer dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Tipaza et un dans un plan d'eau.

Par ailleurs, trois personnes sont mortes asphyxiées à Mostaganem, suite à une fuite de gaz dans un chauffe-bain à l'intérieur d'un domicile.

Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 48 opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas (34 communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect des règles du confinement et de la distanciation sociale.

Les mêmes unités ont effectué 92 opérations de désinfection générale à travers 13 wilaya (95 communes), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, selon la même source.

La Protection civile a mobilisé pour les deux opérations, 580 agents, 53 ambulances et 78 engins d'incendie, ainsi qu'un dispositif de sécurité pour la couverture de 14 sites de confinement dans les wilayas d'Alger, Oran et de Constantine, ajoute la même source.