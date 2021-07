Les travaux de curage de l’oued Mekerra dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès traversant sept communes sur une longueur de 22 kilomètres sont en voie de parachèvement, a-t-on appris du chef de service assainissement à la Direction des ressources en eau (RDE), Hamida Kada.

Portant sur le nettoiement du cours de l’oued Mekerra, les travaux de curage ont touché six communes, à savoir Ras El Ma, Moulay Slissen, Sidi Ali Benyoub, Sidi Khaled, Sidi Lahcen, Sidi Brahim et Sidi Hamadouche et se poursuivent au niveau de l'embouchure de l'oued dans la commune d'Ain El Berd, a indiqué le responsable du service assainissement à la RDE, signalant que les travaux au sein du tissu urbain, sur un tracé de 6,5 km à Sidi Bel-Abbes, ont été achevés.

Outre les travaux de curage, 30 fosses individuelles ont été éradiquées, ainsi que trois fosses communes sur cinq grandes recensées dans la commune de Sidi Bel-Abbès, a relevé Hamida Kada. Concernant la rénovation des réseaux d'assainissement, le chef de service assainissement à la RDE a indiqué qu'un linéaire de près de cinq kilomètres (5 km) a été renouvelé à "hai El Badr" et au quartier "El Madina El Mounaouara" dans la ville de Sidi Bel-Abbès, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales .

Plusieurs zones d'ombre ont également été prises en charge en matière de réalisation des réseaux d'assainissement et de lutte contre les points noirs et les fosses individuelles à travers les villages de "Gouassem" et "Ouled Larbi" dans la commune de Telmouni et àTilouine, dans la commune de Mustapha Benbrahim, à "Djouaher" et la ferme "Belhassan 1" et "Belhassan 2", dans la commune de Sidi Lahcen, au village de "Touaita", dans la commune de Amarna, et à la ferme "Walid", dans la commune de Tessala, a-t-on précisé de même source.