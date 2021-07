Une attaque au drone a été menée vendredi matin sur une base militaire abritant des soldats américains au Kurdistan irakien (nord), sans faire de victimes, ont rapporté des médias samedi auprès de la coalition internationale antiterroriste en Irak.

"Un drone a touché une base de la coalition au Kurdistan, il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts", a déclaré le porte-parole de la coalition menée par Washington, le colonel Wayne Marotto cité par l'AFP.

Selon la presse locale kurde, l'attaque a visé la base de Al-Harir, à 70 km au nord-est d'Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan.

Cette attaque a été menée alors que le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi est attendu lundi à Washington pour discuter avec le président Joe Biden de la présence militaire américaine en Irak.

Les Etats-Unis ont encore quelque 2.500 militaires déployés en Irak, sur les 3.500 personnes de la coalition internationale.

Les Etats-Unis sont revenus en Irak en 2014 à la tête d'une coalition internationale pour aider les forces irakiennes à défaire l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daesh), officiellement vaincue en 2017 dans le pays.

Des membres de cette organisation terroriste restent toutefois présents dans les montagnes et régions désertiques et ses cellules dormantes parviennent toujours à frapper.

La majorité des troupes américaines ont été retirées sous la présidence de Donald Trump.

Les militaires encore déployés ont officiellement une mission de formateurs et de conseillers de l'armée et des forces antiterroristes irakiennes.