Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a décidé de prolonger l'Etat d'urgence de six mois supplémentaires dans le pays.

Le décret présidentiel relatif à cette décision est paru, ce vendredi, sous le numéro 2021-67 du 23 juillet courant, dans le Journal officiel de la République Tunisienne (JORT), a confirmé l'agence de presse officielle tunisienne (TAP).

Ainsi, L'Etat d'urgence est prolongé sur tout le territoire tunisien de six mois à compter du samedi 24 juillet jusqu'au 19 janvier 2022.

Le chapitre 2 de ce décret présidentiel stipule que "les ministres sont chargés, chacun dans sa juridiction, de l'exécution du présent décret présidentiel qui est publié au Journal officiel".

A noter que L'Etat d'urgence est en vigueur en Tunisie depuis le 24 novembre 2015 sur l'ensemble du territoire pays (24 provinces), en réaction à l'attaue terroriste visant un bus de la garde présidentielle au coeur de la capitale, Tunis, faisant 16 blessés et 12 décès.