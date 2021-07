Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité dans un post sur ses comptes officiels Facebook et Twiter, les lauréats du baccalauréat session 2021, tout en leur présentant ses vœux de "succès et de réussite dans leur cursus universitaire".

"Toutes mes félicitations aux lauréats du baccalauréat. Mes vœux de réussite et de succès dans vos cursus universitaires et plus de réalisations scientifiques", a écrit le président de la République. Le ministère de l'Education nationale avait annoncé jeudi les résultats du baccalauréat, avec un taux de réussite de 61,17 %.