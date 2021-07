Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a adressé jeudi ses félicitations aux lauréats du baccalauréat 2021 valorisant leur passage à l'université, "un nouveau palier dans l'enrichissement de leur études pour contribuer à l'édification de la patrie.

"Heureux de voir la joie et le bonheur de nos enfants, lauréats du baccalauréat", a écrit M. Benabderrahmane sur ses pages officielles des réseaux sociaux. "Après un travail assidu vous venez de composter votre ticket pour l'université, un nouveau palier dans la formation de votre personnalité et l'enrichissement de vos études en vue de contribuer à l'édification de l'avenir de notre patrie", a-t-il souligné ajoutant "félicitations à tous les lauréats et vive l'Algérie libre, digne et fière".

Tenant à s'adresser à ceux qui ont échoué cette année, le Premier ministre a affirmé :"soyez forts, ne vous découragez pas et que Le Tout-Puissant vous comble de réussite l'année prochaine".