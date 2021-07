L’Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran (USTO-MB) a prévu quelque 3.500 places pédagogiques pour les nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2021-2022, a-t-on appris auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Ce nombre de places pédagogiques a été consacré aux détenteurs du baccalauréat dont les résultats ont été annoncés jeudi dans six domaines et six filières nationales assurées par l'USTO-MB, a indiqué à l'APS Maâmar Boudia, porte-parole de cet établissement universitaire.

Pour cette nouvelle année universitaire, l'USTO a prévu une nouvelle filière de formation en l'occurrence "la microbiologie appliquée", a précisé le même responsable, annonçant qu'en raison du contexte sanitaire actuel et pour la deuxième année consécutive des portes ouvertes virtuelles seront organisées via la plate-forme numérique de l'université du 24 au 26 juillet.

Ces journées permettront également aux visiteurs d’avoir un aperçu sur les infrastructures et les supports didactiques en enseignement supérieur, dont les bibliothèques, le Système national de documentation en ligne (SNDL) et les laboratoires de recherche, a fait savoir le chargé de communication de l’USTO-MB.

Un programme de pré-inscriptions et inscriptions définitives a été établi s'étalant sur cinq phases, la première du 27 juillet au 8 août, pré-inscription en ligne, confirmation de la pré-inscription, traitement des voeux et proclamation des résultats.

La deuxième phase, du 9 au 16 août, est consacrée aux candidats n'ayant obtenu aucun de leur choix, la troisième du 4 au 6 septembre sera dédiée aux inscriptions définitives en ligne et la quatrième phase, du 11 au 19 septembre, au traitement des cas particuliers sur la plateforme "PROGRES", tandis que la cinquième verra l'ouverture du portail relatif aux œuvres universitaires, note-t-on.