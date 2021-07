Un confinement total sera observé, à compter de demain vendredi, dans les quatre communes de la daïra de Boghni, afin de limiter la propagation du virus de la Covid-19, ont annoncé, jeudi, les présidents des assemblées populaires communales (APC) concernées.

Réunis ce jeudi en vue de décider des mesures à adopter pour faire face à la "recrudescence inquiétante et à l’aggravation de la situation pandémique", les P/APC de Boghni, Assi Youcef, Mechtras et Bounouh, ont décidé, de concert, de confiner leurs communes pour une durée de 15 jours.

Un appel a été lancé, par les mêmes responsables élus à tous les citoyens de leurs communes, pour contribuer à la réussite de ce confinement total qui vise à limiter la propagation du virus de la Covid-19 et donc à préserver des vies.

Par ailleurs et dans le cadre des mesures visant à assurer une bonne prise en charge médicale des personnes contaminées par le nouveau coronavirus, le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) Youchef Aouchiche, a annoncé la décision prise "en concertation et en collaboration avec les services concernés de la wilaya à leur tête le wali, Mahmoud Djamaa", d’augmenter le nombre de lits dédiés à la pris en charge de ces malades. Il s’agit de la mobilisation de 30 lits au service des urgences de l’hôpital de Ouadhias, mis en service le 5 juillet courant et de 15 lits de réanimation, au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie de Draa Ben Khedda.

M. Aouchiche a annoncé également que les autorités de wilaya ont donné des directives pour la mobilisation de lits pour les malades de la covid-19 au niveau de toutes les polycliniques "afin de réduire la pression sur les établissements publics hospitaliers (EPH) et le CHU", a-t-il dit.

Le président d’APW a fait appel à la responsabilité collective afin de dépasser cette "crise sanitaire", exhortant par ailleurs les investisseurs locaux à aider l’APW à trouver des fournisseurs de concentrateurs et générateurs d’oxygène, rappelant que cette institution élue a dégagé un montant de 40 millions de DA pour l’acquisition de ce matériel médical.

C’est aussi dans cette démarche de responsabilité collective pour faire face à la pandémie qu'un collectif d'avocats de Tizi-Ouzou a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils suspendent "momentanément" les marches à travers tout le territoire de la wilaya afin de limiter la propagation de la pandémie.