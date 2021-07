L'Association des propriétaires de pharmacies du Liban a annoncé une suspension de travail à partir de vendredi matin, en raison de l'épuisement complet des médicaments dans la plupart des pharmacies.

L'association a déclaré, jeudi dans un communiqué, que " les propriétaires de pharmacies ont essayé depuis le début de la crise de mettre à la disposition de leurs clients les médicaments disponibles, mais nous avons atteint le stade de l'épuisement complet des médicaments dans la plupart des pharmacies". Et d'ajouter : " Face à cette triste réalité, nous nous trouvons dans l'obligation de suspendre le travail à partir de vendredi matin, jusqu'à ce que le ministère de la Santé s'entende avec le syndicat des importateurs pour livrer les médicaments aux pharmacies ".

Le communiqué indique que "les importateurs ont complètement arrêté de livrer les médicaments aux pharmacies après que le ministère de la Santé eut décidé de fixer le prix des médicaments non subventionnés à un taux de change de 12 mille livres libanaises pour un dollar, alors que leur prix est d'environ 21 mille livres sur le marché parallèle (noir)". "Cette décision a conduit les importateurs à considérer que la nouvelle tarification les amène à subir des pertes, et ils ont également cessé de livrer les médicaments subventionnés en raison du défaut d'ouverture de crédit bancaire (par la Banque centrale du Liban)", peut-on lire dans le communiqué.

Et celui-ci de conclure : " La situation tragique dans laquelle se trouve le secteur pharmaceutique au Liban laisse présager de graves conséquences pour la sécurité sanitaire ".