La Commission de la Fatwa a indiqué, samedi dernier, que pour les précautions relatives à la prière de l'Aïd, " les mesures accompagnant la prière de Vendredi, doivent être appliquées, dont le respect des horaires d'entrée et de sortie aux mosquées et salles de prière, tout en allégeant la prière de l'Aïd et ses deux prêches, comme c'est le cas pour la prière de vendredi".

La Commission a également mis l'accent sur la nécessité d'appliquer le protocole sanitaire, notamment " en tenant à appliquer la distanciation physique, l'utilisation des masques, la stérilisation des mains, éviter de se saluer avec les mains, l'utilisation des tapis personnels, éviter les regroupements, tout en renforçant les mesures de désinfection, d 'hygiène et d'aération dans les mosquées".