Les partis du Front El Moustakbal, du Mouvement d'El Islah Watani et du Mouvement de la société pour la paix (MSP) se sont indignés, samedi, de " du grave dérapage" de la diplomatie marocaine à New York, suite à sa distribution d'une note officielle aux Etats du mouvement des Non-alignés, consacrant, ainsi, l'adhésion du Makhzen à une campagne hostile à l'Algérie.

A ce propos, le Front El-Moustakbal a condamné " les provocations continues et systématiques du régime de Makhzen, à travers le soutien de l'ambassadeur marocain au sein des Nations unies, lors d'une réunion ministérielle du Mouvement des Non-alignés, à un mouvement classé par l'Algérie comme une organisation terroriste qui appelle à la séparation d'une partie faisait partie intégrante du territoire national".

Pour le Front El-Moustakbal, " ces pratiques hideuses auxquelles a recours le régime de Makhzen et qui ne reflètent jamais les liens de fraternité entre les deux pays, s'inscrivent dans la série des traitrises auxquelles nous nous sommes habitués".

Le Front El-Moustakbal a, en outre, appelé les Algér iens à " l'unité, à la cohésion et au soutien de toutes les institutions de l'Etat dans le contexte de ces complots qui sont ourdis contre la Patrie".

De son côté, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a fait part de "sa vive consternation" et de sa condamnation de la déclaration irresponsable du diplomate marocain, une déclaration qui a , a-t-il dit, "franchi toute les lignes rouges".

Le MSP a affirmé que cet acte malveillant, suit des plans colonialistes malsains et démontre la politique hostile officielle du régime marocain, laquelle vise à déstabiliser l'Algérie et toute la région".

Pour le MSP, " faire le lien entre la cause juste du Sahara occidental et les appels marginaux au séparatisme en Algérie, menés depuis l'étranger, par des personnalités collaborationnistes liées aux puissances coloniales et à l'Etat sioniste, est un lien malsain qui démasque les mentalités faibles et le morale effondré du régime du Makhzen".

Le MSP a appelé le peuple algérien à " se dresser tel un seul homme contre cette menace croissante sur nos frontières de l'ouest, notamment aux habitants authentiques de la région de Kabylie, qui ont été cités dans cette déclaration marocaine officielle publiquement, ce qui leur est requis de riposter fermement à cette agression flagrante sur toute l'Algérie".

Dans ce même contexte, le Mouvement El-Islah a fait part de son indignation des positions " hostiles" et des attitudes " aberrantes et graves" émanant du Makhzen marocain.

Le Mouvement d'El-Islah a également fait part de sa vive condamnation du "grave dérapage" diplomatique et politique de la représentation marocaine à New York, dans le but de "frapper les fondements de l'Etat algérien, porter atteinte à la cohésion nationale pour empêcher l'Algérie de s'acquitter de ses positions pionnières qui soutiennent les causes justes de la Nation arabe et de la Oumma islamique".

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger avait dénoncé, dans un communiqué rendu public vendredi, "une dérive particulièrement dangereuse" de la représentation diplomatique marocaine à New York, qui a distribué, récemment, aux pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dans laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu "droit à l’autodétermination du peuple kabyle".

Pour le MAE, l'Algérie, "République souveraine et indivisible", est en droit d'attendre une "clarification de la position définitive du Royaume du Maroc sur cet incident d'une gravité extrême".