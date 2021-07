La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a relevé samedi à Alger l'impératif de coordonner les efforts avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, notamment la société civile, pour renforcer les opérations de sensibilisation afin de prévenir des handicaps liés aux accidents de la route.

Supervisant les travaux de la session extraordinaire du comité consultatif de prévention du handicap lié aux accidents de la route, Mme. Krikou a affirmé que les recommandations devant sanctionner cette rencontre viseraient essentiellement l'intensification des opérations de sensibilisation quant aux risques des accidents de la route et les moyens de prévention pour en réduire le degré de handicap.

Il est attendu à l'issue de cette session de parvenir à un plan d'urgence que prendront en charge les directions de l'activité sociale (DAS) en coordination avec l'ensemble des parties prenantes au sein des secteurs concernés et de la société civile, mais également d'organiser des journées portes ouvertes pour sensibiliser aux risques des accidents de la route et privant parfois l'être humain de son droit à la vie et à la santé.

Les recommandations devront faire ressortir l'impératif de mener des enquêtes sur le terrain au sujet des handicaps encourus par les accidents de la circulation, et la nécessité de conjuguer les efforts avec les médias pour mieux faire connaître les risques des accidents, notamment le problème du handicap.

De son côté, le Secrétaire général (SG) du ministère des Transports, Mourad Khoukha a indiqué que le phénomène des accidents de la route constituait "un véritable cauchemar du fait des pertes humaines et matérielles qu'ils engendrent, causant parfois des handicaps à vie".

De même qu'il a exhorté les acteurs à "contribuer efficacement à résorber ce phénomène en exploitant les moyens nécessaires, pour ne citer que l'organisation de journées portes ouvertes dans ce sens".

Les chiffres du département des Transports ont fait état de plus de 10.000 accidents de la route durant le premier semestre de l'année en cours, lesquels ont fait 1.300 morts et pas moins de 13.000 blessés.