Les travaux d'aménagement et d'extension de la RN 45, reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj et M'sila, ont été lancés samedi. Présidant le coup d’envoi de ces travaux, le wali de Bordj Bou Arreridj, Mohamed Benmalek, a affirmé que cette opération urgente vise à mettre un terme au danger que représente cette route, qui est régulièrement le théâtre d'accidents de la circulation mortels. Une enveloppe financière estimée à 426 millions DA a été allouée pour la concrétisation de ce projet, portant sur le réaménagement d’un linéaire de 26 km, et l’extension de la chaussée dans le sens de la largeur en passant de 7 à 11,8 mètres, voire de 3 mètres supplémentaires au niveau de certains segments, a ajouté le chef de l’exécutif local. M. Benmalek a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de prendre en compte tous les aspects techniques pour éliminer les "points noirs", à l’instar de la réduction du nombre d’inclinaisons dans les virages pour assurer une meilleure visibilité pour les conducteurs, ce qui apportera un grand confort aux usagers de ce tronçon routier. Le même responsable a donné également des instructi ons concernant l'installation d’une balance de pesage des véhicules, tous types confondus, car l’excès de poids, selon lui, fait partie des facteurs provoquant la détérioration des routes, et ce, en plus de l'intensification des actions de sensibilisation des conducteurs au respect du code de la route et la mise en place de panneaux de signalisation verticaux et horizontaux.

M. Benmalek a souligné, en outre, qu’une demande a été transmise au ministère de tutelle pour l’inscription du projet de réalisation d’un dédoublement de la RN 45, qui figure parmi les préoccupations des citoyens et ses usagers. A noter que la RN 45 reliant Bordj Bou Arreridj à M'sila, appelée "route de la mort", est le théâtre de plusieurs accidents mortels de la circulation.