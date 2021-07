Plus de 7.000 logements publics locatifs (LPL) seront distribués à Constantine "dans le courant du deuxième semestre 2021", a déclaré samedi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, en marge de la cérémonie de distribution de 6.628 logements de diverses formules.

Ces logements sont en cours de réalisation dans la circonscription administrative Ali Mendjeli et la daïra d’Ain Abid, selon les précisions fournies par le même responsable qui a affirmé que l’administration locale, à travers ses services techniques, veille au bon déroulement de ces chantiers pour permettre leur réception dans les délais impartis. Un quota de 5.000 unités à caractère social ont déjà été distribués à Constantine durant le premier semestre 2021, a rappelé le chef de l’exécutif local qui a indiqué qu’avec la distribution de plus de 7.000 autres unités similaires, au second semestre 2021, la wilaya de Constantine "dépassera les prévisions préalablement arrêtées pour l’actuel exercice". Selon le même responsable, les efforts se poursuivent pour concrétiser tous les programmes de logements décidés par l’Etat au profit des populations concernées.