Les différentes structures de santé de la wilaya de Djelfa, impliquées dans la campagne de vaccination contre la Covid-19, disposent d’un stock de près de 80.000 doses de vaccins, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

"Outre ce stock disponible, d’autres lots supplémentaires de vaccins seront réceptionnés prochainement", a indiqué, à l’APS, le DSP, Redouane Kina, soulignant la "poursuite des efforts de sensibilisation des citoyens sur l’importance de la vaccination, dans le cadre des mesures préventives contre la Covid-19", a-t-il observé. Le même responsable a signalé que "la campagne de vaccination se déroule a un rythme appréciable, marquée par une affluence considérable des citoyens de différents âges (à l’exception des enfants) sur les centres de vaccination et les tentes installées à cet effet". Toujours au titre des mesures prises pour éviter une recrudescence des cas d’atteintes, le wali Djilali Doumi a présidé, à la fin de la semaine écoulée, une réunion élargie du conseil exécutif, durant laquelle il a émis des instructions rigoureuses afin de faire face à la pandémie. Le wali a particulièrement insisté, durant cette réunion consacrée à de nombreux dossiers sectoriels autres que la santé, sur l’impératif de l’élargissement de la campagne de vaccination anti Covid-19, à travers la mobilisation de tous les moyens matériels et humains et l’aménagement de points de vaccination supplémentaires, pour atteindre l’objectif escompté.

Il a, aussi, appelé à l’élargissement de la vaccination aux administrations et organismes publics.