L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a annoncé samedi que les Etats-Unis feront un don supplémentaire de 135,8 millions de dollars.

''Ce financement supplémentaire vise à appuyer le budget principal de l'Agence, dont la majorité sert à financer le fonctionnement de plus de 700 écoles pour venir en aide à plus d'un demi-million enfants, en plus de 140 dispensaires de santé primaire'', a indiqué le communiqué, citant son Commissaire général, Philippe Lazzarini.

Le communiqué a ajouté que le don ''répondra aux appels d'urgence et aux défis humanitaires désastreux en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Cisjordanie (y compris El Qods-Est) et dans la Bande de Ghaza".

Il a souligné qu'"il soutient également les aides alimentaires et monétaires d'urgence, la santé d'urgence, la santé mentale, le soutien psychosocial, l'éducation à l'état d'urgence, la protection, l'eau et l'assainissement, et la lutte contre la Covid-19".

En avril dernier, le gouvernement américain a renouvelé son appui à l'UNRWA, faisant don de 150 millions de dollars à l'agence des Natio ns Unies qui apporte des services vitaux aux réfugiés palestiniens enregistrés et éligibles à travers le Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont également versé sous forme de don près de 33 millions de dollars d'aide humanitaire à l'UNRWA en mai dernier, en réponse aux violences en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza. L’UNRWA a été créée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies en 1949 pour apporter assistance et protection aux réfugiés palestiniens dans cinq zones d’opérations, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Cisjordanie et dans la Bande de Ghaza.