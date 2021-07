La consommation nationale en énergie électrique a enregistré lundi après-midi un nouveau record, suite aux fortes chaleurs, a indiqué mardi le groupe Sonelgaz dans un communiqué.

"La puissance maximale appelée a atteint, hier lundi 12 juillet 2021 à 14h30, un record historique de 16.065 mégawatts (MW), soit une hausse de 9,2% par rapport à la journée la plus chargée à la même période en 2020 (14.714 MW, enregistrée le 28 juillet 2020 à 15h00)", précise la même source.

Cette forte demande d'électricité est due à la vague de chaleur exceptionnelle qui touche l’ensemble du pays depuis quelques jours, explique la même source.

Selon Sonelgaz, "les températures enregistrées sont en effet supérieures de 9 C par rapport aux normales saisonnières : la température moyenne de la journée du 12 juillet 2021 était de 39 C. Elle est supérieure de 7 C par rapport à la journée de pointe du mois de juillet 2020".

Pour rappel, le dernier pic historique de consommation avait été enregistré le mercredi 7 août 2019 à 14h30. La puissance maximale appelée avait atteint 15.656 MW soit un taux d’évolution de 2,6%.