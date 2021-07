Le ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid a supervisé mardi une opération d'acheminement de 250.000 doses de vaccins anti-Covid 19 et près de 20 tonnes de matériel médical de première nécessité vers la Tunisie, dans le cadre de la solidarité de l'Algérie avec le peuple tunisien frère face à la pandémie.

Deux avions militaires chargés de 250.000 doses de vaccins anti-Covid 19 et près de 20 tonnes de matériel médical de première nécessité ont pris le départ de la base aérienne de Boufarik vers la Tunisie. Le ministre de la Santé fera le déplacement pour remettre ces aides à son homologue tunisien.

L'acheminement de ces aides, qui intervient en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en coordination avec les services du Premier ministre, s'inscrit dans le cadre de "la solidarité constante de l'Algérie avec la Tunisie, pays frère", de par "les relations historiques et de bon voisinage" mais aussi dans le cadre des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples, particulière ment en cette conjoncture "catastrophique" que traverse le peuple tunisien face à la forte propagation de la pandémie du coronavirus.

L'Algérie "a toujours pris les devants dans l'acheminement de ce genre d'aides et est disposée à accorder d'autres aides, dans la mesure du possible", pour aider les pays frères et amis à surpasser la crise sanitaire mondiale, a souligné le ministre, saluant l'accompagnement par les forces aériennes algériennes de toutes les initiatives de solidarité menées par l'Algérie.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed avec lequel il a évoqué la situation sanitaire en Tunisie.

Le Président Tebboune a exprimé "la solidarité de l'Algérie, peuple, gouvernement et président, avec le peuple tunisien frère face à la pandémie de la Covid-19", soulignant que l'Algérie acheminera une aide de 250.000 doses de vaccins et du matériel médical de première nécessité pour faire face à cette pandémie.

Le président de la République avait affirmé également que "l'Algérie est entièrement disposée à soutenir la Tunisie, pays frère, en cas de besoin".