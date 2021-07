La direction de la Santé et de la Population de Blida a décidé le transfert de nombreux services hospitaliers pour l’accueil et la prise en charge des malades atteints par le nouveau Coronavirus, a-t-on appris, mardi, auprès de son responsable, Ahmed Djemai. "Suite à la hausse enregistrée dernièrement dans le nombre des cas d’atteintes par la Covid-19 à Blida, à l’instar d’autres wilayas du pays, il a été décidé la suspension d’activité de nombreux services hospitaliers pour les affecter à l’accueil et à la prise en charge des personnes atteintes par ce virus. Une mesure similaire à celle prise à la déclaration de cette pandémie en mars 2020", a déclaré, à l’APS, M. Djemai.

Il s’agit notamment, a-t-il ajouté, du service de médecine interne de l’hôpital Brahim Tirichine (Ex-Faubourg), du centre-ville, affecté dernièrement dans sa totalité à la prise en charge des malades du Covid-19. Cette mesure d’urgence a, également, concerné les services de chirurgie générale de l’hôpital de Boufarik et du CHU Frantz Fanon ainsi que l’Etablissement hospitalier de greffe d’organes et de tissus du même CHU.

"Ces services hospitaliers continueront, néanmoins, à assurer le service minimum aux cas jugés urgents", a fait savoir le directeur de la santé de la wilaya. Selon le même responsable, cette mesure a permis un relèvement du nombre des lits affectés à la prise en charge des cas d’atteintes par la Covid-19, à environ 700 lits, dont près de 600 sont actuellement occupés. Un nombre appelé à la hausse, durant les prochains jours, au regard de la hausse enregistrée dans les cas accueillis au niveau des services hospitaliers, a souligné M. Djemai. "Une majorité des cas d’atteinte confirmés sont âgés de 30 ans et plus", a-t-il, par ailleurs, observé, mettant en garde "les jeunes contre le relâchement et la négligence des mesures barrières, en se considérant prémunis contre ce virus".

A noter que face à la hausse des cas d’atteinte par ce virus contagieux, les services de la santé de la wilaya ont élargi la campagne de vaccination à 54 centres, dont une trentaine de polycliniques et de salles de soins, outre des tentes installées au niveau de places publiques et des sièges du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI) et de la Chambre d’agriculture. Des équipes mobiles ont été, également, désignées pour sillonner les zones reculées de la wilaya, rappel le-t-on.