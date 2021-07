Des sportifs oranais ont été vaccinés mardi contre la Covid-19, au complexe sportif de proximité de l'association "La Radieuse".

"Cette initiative, à laquelle a été mobilisé un staff médical et paramédical, vient renforcer la campagne de vaccination contre cette pandémie dans des points en dehors des structures de santé", a souligné le président de l'association, Kada Chafi.

"Il faut absolument que nos jeunes se fassent vacciner. C'est l'unique arme qui peut freiner, voire mettre fin à la pandémie de la Covid-19, surtout que le virus et ses variants, notamment le variant Delta, sont devenus une menace en raison de sa vitesse de propagation", a-t-il déclaré, ajoutant que "l’objectif de cette opération est de garantir à tous les sportifs un vaccin de qualité". Des centaines d’athlètes en activité et retraités ont répondu à l’appel de l’association sportive "La Radieuse" dont des footballeurs anciens et nouveaux, des athlètes et ex-champions de différentes disciplines sportives, dont l’ex international Lakhdar Belloumi et le médaillé de bronze aux Jeux olympiques, l’ex boxeur Mustapha Moussa.

"L’appel a été fait à tous les sportifs à Oran pour se rendre au complexe sportif de proximité et se faire vacciner sans rendez-vous", a-t-on souligné.

"J’ai confiance en la médecine et j’exprime à travers ce geste ma volonté et mon désir d’en finir avec la pandémie qui nous a tant peinés.

Pour l’instant, le vaccin est la seule solution pour retrouver une vie normale. Le conseil scientifique a donné son feu vert, donc je ne me suis pas posé de questions", a déclaré Belloumi après avoir reçu sa première dose de vaccin. "Je n'hésite pas une seule seconde à vouloir me faire vacciner et à vouloir donner l'exemple", dira Mustapha Moussa, insistant sur la nécessité d'expliquer davantage aux citoyens l'importance de la vaccination et ses bienfaits, "dans l’espoir d’endiguer la pandémie en Algérie et dans le monde".