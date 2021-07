Le Comité de lecture des oeuvres cinématographiques et audiovisuels portant sur la Résistance populaire, le Mouvement national et le Révolution de Novembre a donné son approbation pour un projet de film sur le colonel Si M'hamed Bouguerra, dont le premier tour de manivelle sera donné en septembre prochain, a indiqué le Directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits, Mohamed Yahi.

Lors d'une conférence de presse, tenue au Centre national d'études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54), M. Yahi a fait état du recours, pour la première fois, à un auditeur en histoire, qui sera présent lors de toutes les étapes du tournage.

Le Comité de lecture, installé en juillet 2020, avait annoncé un concours pour la sélection et le financement de projets de films traitant de la Guerre de libération et de ses héros dans le cadre de l'entreprise de transmission du message de Novembre et de préservation de la mémoire et de l'histoire nationales, a-t-il rappelé. Soulignant que sur quatre (04) projets reçus, un se ul répondait aux critères définis, M. Yahi a précisé qu'il s'agissait plus de synopsis que de scénarios complets avec dialogues sans parler des insuffisances en matière de texte historique. Face à la faiblesse en nombre et en qualité des projets reçus, le Comité avait décidé de lancer un nouveau concours et de renvoyer les textes à leurs auteurs pour révision d'aspects technique et précision de questions d'ordre historique, religieux et éthique.

Par ailleurs, le Directeur du patrimoine historique et culturel a tenu à souligner que l'étude des projets s'est faite dans la transparence et le respect des normes et du cahier de charges.

Le Comité avait exigé, entre autres conditions, une biographie exhaustive du chahid, personnage principal, l'authenticité du texte, la chronologie des faits, la mention des références et le respect des normes techniques et professionnelles.

Le Comité de lecture des oeuvres cinématographiques et audiovisuels portant sur la Résistance populaire, le Mouvement national et le Révolution de Novembre est composé de représentants de différents secteurs, dont la Défense nationale, la Culture, les Finances, la Formation professionnelle, outre la Télévision nationale et des universitaires historiens.