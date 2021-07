Une toile du plasticien algérien Hamza Bounoua a intégré récemment la collection du Dafen Art Museum, dans la province chinoise de Shenzhen, après sa participation à la deuxième Biennale de peinture à l'huile organisée dans cette ville en 2020.

L'oeuvre intitulée "Reformat 4" a d'abord été sélectionnée pour prendre part à la deuxième Biennale de peinture à l'huile organisée en novembre 2020 sous le thème "Domicile et coexistence" et qui a connu la participation de 275 oeuvres en provenance de 61 pays.

"Reformat 4" est une toile contemporaine de 150 par 122 cm qui donne une nouvelle dimension à la calligraphie et au symbole.

Issue d'une collection conçue pendant la période de confinement imposée par la pandémie de Covid-19, cette oeuvre est une méditation sur la distanciation sociale, ses effets et le rôle de la technologie dans cette période.

Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger, Hamza Bounoua est connu pour l’utilisation de la calligraphie arabe dans des contextes symboliques et esthétiques alliant authenticité et modernité, ce qui donne souvent à ses œuvres d es sémantiques abstraites.

L’artiste a exposé dans plusieurs pays, dont le Koweït, le Brésil, le Canada, la Bosnie, le Qatar. Plusieurs fois primé, il a reçu en 2001 le prix des Arts méditerranéens à Marseille (France) et le prix du Congrès international des arts euro-algériens à Bruxelles la même année.

En septembre 2021 Hamza Bounoua, inaugure la "Diwaniya Art Gallery" avec l'ambition représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents événements d'envergure et d'offrir à ces derniers une vitrine professionnelle sur la scène artistique internationale.