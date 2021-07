Les Etats-Unis ne laisseront pas entrer les Cubains ou Haïtiens qui tenteront de fuir par la mer leurs pays en crise, a déclaré mardi le ministre américain à la Sécurité intérieure, en les appelant à ne pas entreprendre ce voyage périlleux.

Alejandro Mayorkas a expliqué lors d'une conférence de presse que "les garde-côtes des Etats-Unis avaient déployé un dispositif aérien pour suivre la situation" après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet et les manifestations historiques dimanche à Cuba.

"Nous n'avons pas observé d'augmentation des tentatives de prendre la mer mais, comme toujours, certaines personnes prennent ce risque", a-t-il poursuivi. "Ces individus sont interdits d'entrer et refoulés vers Cuba ou Haïti", a encore dit M. Mayorkas, en tentant de dissuader les candidats à l'émigration.

"Les eaux dans le détroit de Floride et des Caraïbes sont dangereuses, surtout en cette période d'ouragans.

Des gens vont mourir", a-t-il souligné, en notant que 20 personnes étaient mortes ces dernières semaines en tentant la traversée.

"Ca ne vaut pas le coup de prendre ce ri sque.

Soyons clair, si vous prenez la mer, vous n'entrerez pas aux Etats-Unis", a martelé le ministre, lui-même né à Cuba et réfugié enfant aux Etats-Unis.