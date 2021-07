Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 201 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant ces dernières 24 heures à travers le pays, indique mercredi un communiqué de la Protection civile.

Les plongeurs de la Protection civile ont également repêché le corps d'une personne décédée par noyade dans une plage rocheuse interdite à la baignade, à El Ajouz dans la wilaya d'Oran, ajoute la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 216 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (70 communes), à l'effet de rappeler les citoyens sur la nécessité du respect du confinement ainsi que des règles de la distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont ainsi effectué 153 opérations de désinfection générale à travers 16 wilayas (59 communes), touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ce qui a mobilisé 566 agents de la Protection civile, 75 ambulances et 81 engins d'incendie , ajoute le communiqué, relevant en outre la mise en place d'un dispositif de sécurité pour la couverture de 13 sites de confinement au niveau des wilayas d'Alger et de Constantine.

Par ailleurs, un dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a été déployé par de la Protection civile, ce qui a permis l'extinction de (9) neuf foyers d'incendie au niveau des wilayas de Chlef, Bechar, Sidi Bel Abbès, Skikda, M'sila, Bordj Bou Arreridj, El Meghaier et El Menia, ajoute le communiqué.

Le bilan de la Protection civile fait état, en outre, de 39.5 hectares du couvert végétal brulé, dont 1.5 hectares de forêts , 3 hectares de maquis, 4 hectares de broussaille, 31 hectares d'orge et blé, 1600 bottes de foin, 480 arbres fruitiers et 21 palmiers.