Une campagne de sensibilisation aux risques d’insolation et des effets de la canicule qui sévit depuis juin dernier à Ouargla et dans le Sud a été lancée mercredi depuis la cité En-Nasr à Ouargla, à l’initiative de la fondation nationale de promotion de la santé et du développement de recherche (Forem).

Menée en coordination avec l’association "L’élite nationale des sciences médicales" (NEMS), cette campagne vise comme objectifs la prévention contre les risques encourus des coups de soleil et les voies et moyens de s’en prémunir, a indiqué Dr. Salim Abadou, président du bureau d’Ouargla de la Forem. L’occasion a donné lieu à des conseils et la distribution de dépliants explicatifs sur la nécessité de se protéger des fortes chaleurs, de ne pas s’exposer au soleil sur de longues durées, de ne pas sortir durant les heures de fortes chaleurs, notamment pour les malades chroniques et les enfants, de porter des chapeaux et de bien s’hydrater, a-t-il expliqué.

Des membres de l’association NEMS ont exécuté, pour leur part, des simulations de premiers secours à prodiguer aux victimes des coups de soleil, leur prompt évacuation vers la structure sanitaire la plus proche et de leur rafraichir le corps avec de l’eau fraiche. Abondant dans ce sens, Dr. Abadou a expliqué que l’insolation à de lourdes séquelles sur le corps humain avec des symptômes d’hyperthermie, soit une température corporelle pouvant atteindre 40 degrés, avec des risques d’atteinte du système cardiovasculaire, des maux de tête, la déshydratation de la peau, et parfois une perte de conscience pouvant entrainer le décès.

Cette campagne a été mise à profit par les organisateurs pour rappeler aux citoyens la nécessité aussi du respect des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19 et la nécessité de se faire vacciner, notamment avec l’apparition d’un nouveau variant du Coronavirus.