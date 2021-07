Déjà soutenu par des craintes sur la croissance mondiale, le dollar a de nouveau gagné du terrain après l'annonce d'une inflation plus élevée que prévu en juin aux Etats-Unis.

Vers 19H30 GMT, le billet vert gagnait 0,66% face à l'euro, à 1,1782 dollar pour un euro.

La devise américaine progressait face à toutes les grandes monnaies.

Les prix à la consommation ont continué de grimper en juin aux Etats-Unis, et ont connu leur plus forte hausse depuis 2008, tant sur un mois que sur un an, selon l'indice CPI publié mardi par le département du Travail.

L'inflation s'est ainsi accélérée, et a atteint 5,4% par rapport au mois de juin 2020, et 0,9% par rapport à mai.

C'est également bien plus qu'attendu puisque les analystes tablaient sur un ralentissement de l'inflation sur un mois, à 0,5% contre 0,6% en mai.

Du côté des cryptomonnaies, le très volatil bitcoin pâtissait du regain de vigueur du dollar et basculait dans le rouge, cédant 0,63% à 32.315 dollars.

Cours de mardi Cours de lundi

19H30 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1782 1,1861

EUR /JPY 130,29 130,91

EUR/CHF 1,0822 1,0854

EUR/GBP 0,8528 0,8543

USD/JPY 110,59 110,37

USD/CHF 0,9186 0,9150

GBP/USD 1,3814 1,3883