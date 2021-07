La Chine devrait annoncer jeudi un tassement de sa croissance au deuxième trimestre, du fait de la consommation intérieure qui tarde à se remettre de l'épidémie et des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Un groupe de 12 experts table en moyenne sur une hausse de 7,7% sur un an du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale, sur la période avril-juin.

Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB de la Chine est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale.

Ce rythme de croissance signerait la deuxième meilleure performance trimestrielle pour le géant asiatique depuis 2013. Au premier trimestre, la Chine avait enregistré un fort rebond de son PIB (+18,3% sur un an), gonflé par la faible base de comparaison avec le début 2020, lorsque l'activité était paralysée par l'épidémie de Covid-19.

Désormais quasi débarrassé de la maladie, le pays a été le premier à retrouver dès la fin 2020 un niveau d'activité pré-pandémie. Mais certains secteurs, en particulier les services, tardent à se remettre et demeurent "considérablement pénalisés", souligne dans une no te la Banque d'affaires CICC. Les services, dont le tourisme et l'hôtellerie-restauration font partie, représentent plus de 50% de l'activité du pays.

En cause notamment: l'apparition au printemps d'un foyer de Covid-19 dans le Guangdong (sud), une province très peuplée où de nombreuses usines sont implantées.