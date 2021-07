Les navires algériens participant à la campagne de pêche au thon rouge pour 2021 sont de retour au pays, après avoir pêché la totalité du quota de l'Algérie, indique mercredi un communiqué du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques. La campagne de pêche au thon rouge, qui a pris fin le 10 juillet courant, s'est soldée par la pêche de la totalité du quota annuel de l'Algérie attribué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), soit 1.650 tonnes, a précisé le communiqué.

Lancée le 26 mai dernier, la campagne qui a vu la participation de 21 thoniers algériens devait prendre fin le 1e juillet courant. Toutefois, les conditions climatiques marquant la zone internationale de la pêche au thon rouge, comprise entre la Tunisie, l'Italie et Malte, ont conduit à la prolongation de la période de pêche de 10 jours supplémentaires après l'approbation de l'ICCAT, permettant ainsi à l'Algérie de pêcher la totalité de son quota, note la source.

Comme chaque année, la préparation de la campagne de pêche au thon rouge se déroule en coordination avec les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Affaires étrangères et de la Défense nationale en vue de faciliter le départ des thoniers et la navigation dans les eaux internationales, ajoute-t-on de même source. Selon le communiqué, le retour des thoniers au pays a eu lieu dans de bonnes conditions, soulignant que l'organisation de la campagne de pêche cette année s'est déroulée, pour la deuxième fois consécutive, dans des conditions sanitaires exceptionnelles marquées par la propagation de la covid-19.

Cette situation sanitaire a exigé la coordination de l'action entre les ministères de la Pêche et des produits halieutiques et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour la prise d'une série de mesures sanitaires avant le départ et le retour des thoniers, et ce, à travers la garantie d'un suivi sanitaire au profit de l'équipage du navire et l'impératif pour les marins d'observer un confinement à leur domicile, en leur assurant un contrôle médical rigoureux, conclut le communiqué.