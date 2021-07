Les portes ouvertes sur les services de la police, organisées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) les 12 et 13 juillet courant dans la ville de Batna, a été marquée par une affluence notable des visiteurs.

Dès les premières heures de l’ouverture de cette manifestation, un public nombreux a afflué dans la salle des spectacles Assihar, du chef-lieu de wilaya, pour voir et découvrir de près les différents moyens mis à la disposition des policiers au service du pays et du citoyen.

Les différents stands de l’exposition organisée à cette occasion, ont attiré l’attention des visiteurs, notamment les jeunes, dont plusieurs rencontrés par l’APS ont qualifié la manifestation de "véritable opportunité permettant de connaitre le niveau de développement atteint par la police algérienne".

Dans ce contexte, l’étudiant, Racim Hamza, n’a pas manqué d’exprimer son émerveillement devant les moyens technologiques modernes utilisés par la police algérienne pour lutter contre la criminalité, notamment le laboratoire mobile de la police scientifique et technique. Son camarade, Fodil Berkani, a estimé de son côté que ces portes ouvertes ont permis aux visiteurs de connaître de près les missions des services de la police, comme ceux de la police judiciaire et l’unité aérienne de la sûreté nationale, ainsi que les efforts déployés pour protéger le citoyen et ses biens.

Ce genre de manifestation contribue efficacement à la consolidation de la relation entre la police et le citoyen, a ajouté le même étudiant. Le coup d’envoi de cette manifestation, organisée dans le cadre de la célébration du 59ème anniversaire de la double fête de l’Indépendance et de la jeunesse, a été donné lundi par l’Inspecteur régional de la police de l’Est, le contrôleur général de police, Mohand Chérif Daoud, représentant le directeur général de la sûreté nationale, a-t-on rappelé.

Le premier jour de la manifestation a été mis à profit pour faire connaître les différents services de la sûreté nationale et leurs missions, en plus d'une cérémonie au cours de laquelle des fonctionnaires de la police à la retraite et des sportifs affiliés à ce corps ont été honorés.

Ces journées portes ouvertes qui se sont déroulées dans le strict respect des mesures préventives recommandées pour lutter contre la propagation du Covid-19, ont été ponctuées par une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et la prévention contre le coronavirus.