L’université "Ahmed Ben Yahia El Wancharissi" de Tissemsilt prévoit l'ouvertuire à la prochaine rentrée universitaire de 4.000 places pédagogiques, a annoncé le recteur, Pr Dahoum Abdelmadjid.

Lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2020-2021, le recteur a souligné que l’université de Tissemsilt sera renforcée à la prochaine rentrée par l'ouverture de 4.000 places pédagogiques qui seront dotées de moyens pédagogiques dont des amphithéâtres, des salles de cours, des ateliers, des laboratoires, deux bibliothèques et des bureaux pour enseignants.

Il a ajouté que cette infrastructure pédagogique, qui sera consacrée aux facultés des sciences agronomiques (2.000 places) et des arts et langues (2000), constituera une impulsion pour l'université de Tissemsilt pour accroître ses spécialités et faire progresser ses cursus universitaires. Par ailleurs, le même responsable a révélé que le nombre de diplômés au cours de l'année universitaire 2020-2021, dans le même établissement universitaire, est de 2.755 étudiants dont 1534 en licence et 1.221 en master. Pou r ce qui est de la post-graduation et de la recherche scientifique, Pr Dahoum a parlé de "progression continue", signalant que le nombre de doctorants a atteint 307 à l’année écoulée, répartis sur 42 spécialités et huit laboratoires de recherche. En outre, il a fait savoir que le nombre d'étudiants à l'université Tissemsilt a atteint 8100 durant l’année universitaire écoulée, dont 5.433 étudiants en licence et 2.360 en master, répartis sur quatre facultés et un institut, et encadrés par 324 enseignants de différents grades dont 39 professeurs.

La cérémonie de clôture de l’année universitaire 2020-2021 a été marquée par la projection d’une vidéo mettant en exergue les activités pédagogiques et culturelles de l’université et une cérémonie honorant 23 étudiants majors de promotions, 24 enseignants promus au grade d’enseignant du supérieur, six étudiants concepteurs de projets innovants et trois étudiants vainqueurs aux jeux nationaux universitaires.