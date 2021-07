Plusieurs installations de stockage d’eau potable, de 1.000 m3 chacune, ont été réalisées ou en voie de l’être cette année dans la wilaya d’Ouargla, dans le but d’améliorer l’alimentation en eau potable (AEP), a-t-on appris mercredi de la direction des ressources en eau (DRE).

Le secteur vient de mettre en service au quartier Sidi-Boughoufala, au chef lieu de wilaya, un château d’eau de 1.000 m3 susceptible de desservir une population de 20.000 âmes, accompagnée de la réalisation d’une conduite principale de distribution longue de 3,8 km et d’une canalisation de 850 m pour l’adduction de l’eau mobilisée à partir d’un forage débitant 40 litres/seconde.

Il a été procédé également cette année à la réception de trois châteaux d’eau de même capacité dans différentes zones, permettant l’alimentation régulière en eau potable des populations et l’amélioration du service public. Selon la DRE, les travaux de réalisation de trois autres installations hydrauliques similaires (1.000 m3 chacune) se poursuivent et seront mises en service durant le second semestre de l’année courante.

Inscrites au titre des programm es communaux de développement et sur budget de wilaya, ces opérations visent à combler le déficit accusé par la wilaya en matière d’ouvrages de stockage d’eau potable.