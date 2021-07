Le défenseur espagnol Sergio Ramos, qui vient de s'engager pour deux ans avec le Paris Saint-Germain, a réitéré son souhait de voir Kylian Mbappé rester dans le club parisien.

"Je lui conseille de rester au PSG. Je ne suis personne pour décider du futur de Kylian mais je veux qu'il reste", a déclaré le légendaire Ramos dans un entretien à L'Equipe.

"Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l'un d'eux, comme Neymar. Tous les trois on peut accomplir de très belles choses", a-t-il dit.

Sergio Ramos (35 ans) reconnaît toutefois que son discours aurait été différent s’il était resté au Real Madrid. "Evidemment. Mais je pense à mon équipe et mon équipe c'est le PSG, maintenant, et je veux avoir les meilleurs joueurs", souligne le champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008, 2012).

L'ancien latéral droit, reconvertit central, est l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire, avec 23 buts avec la sélection espagnole dont il est le joueur le plus capé avec 180 sélections, un record en Europe. Originaire de Camas, dans la banlieue de Séville en Andalousie (sud), Ramos a été formé au Séville FC. Il y a fait ses débuts professionnels en 2004-2005 avant de rejoindre à 19 ans le Real Madrid, qui l'avait acquis pour 27 millions d'euros. Ramos a remporté avec le club merengue quatre Ligues des champions et cinq championnats d'Espagne pour 671 matchs disputés.