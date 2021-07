Le boxeur Mohamed Flissi et la nageuse Amel Melih seront les porte-drapeaux de la délégation algérienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo-2020 (23 juillet - 8 aout), a appris l'APS mardi, auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).

Pour la première fois ce n'est donc pas un mais deux porte-drapeaux, un homme et une femme, qui représenteront la délégation algérienne, une possibilité offerte par le Comité international olympique (CIO).

Le Vice-président du COA et président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yacine Louail, a également indiqué que l'haltérophile Walid Bidani et la sprinteuse Loubna Benhadja prendront le relais lors de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo. Flissi (31 ans) prendra part à ses troisièmes olympiades après celles de Rio de Janeiro en 2016 et Londres 2012, alors que Melih (27 ans) participera pour la 1ere fois aux joutes olympiques. Flissi et Melih succèderont à la judokate Sonia Asselah qui avait été la porte-drapeau de l'Algérie aux Jeux olympiques de Rio-2016. Pour rappel, Quarante-quatre (44) athlètes de quato rze (14) disciplines représenteront l'Algérie aux Jeux olympiques de Tokyo-2020. Il s’agit de l'athlétisme (8 athlètes), la boxe (8), la lutte (8), l'escrime (4), la natation (3), l'aviron (2), le cyclisme (2), le judo (2) et la voile (2), le canoë kayak (1 athlète), l'haltérophilie (1), le karaté (1), le tennis de table (1) et le Tir sportif (1).