Le duo de rameurs Sid Ali Boudina - Kamel Aït Daoud et la kayakiste Amira Kheris ont assuré mardi à Alger qu'ils étaient fin prêts à entamer les épreuves des Jeux olympiques de Tokyo-2020 (23 juillet - 8 août). "Nous nous sommes très bien préparés, notamment lors du stage en France avec des rameurs de classe internationale. Cette préparation nous a redonné confiance pour entamer les épreuves des JO avec la plénitude de nos moyens", a déclaré Boudina lors d'une conférence de presse, en présence du président de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak (FASACK), Chaouki Deries et de la Directrice technique nationale (DTN), Assia Kasdi. De son côté, Kamel Aït Daoud a fait part des difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir l'autorisation de quitter le territoire dans les temps en septembre dernier afin de rejoindre son binôme en France. "Les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 et l'arrêt des activités sportives ont entravé notre préparation en vue des Jeux de Tokyo", a-t-il expliqué. Pour sa part, le président de la FASACK, Chaouki Deries, a assuré qu e son instance avait fourni tous les moyens nécessaires à la préparation des athlètes qualifiés aux JO de Tokyo.

"Nous sommes confiants quant à la capacité de nos athlètes à se distinguer lors des Jeux olympiques", a-t-il dit. Concernant le matériel qui sera utilisé par les athlètes algériens aux JO, Deries a indiqué qu'au vu de l'incapacité de la Fédération de transporter les bateaux personnels des athlètes, son instance, en collaboration avec la Fédération internationale, va louer des embarcations de la même qualité sur place.

Pour rappel, le duo Boudina - Aït Daoud a composté son billet pour le rendez-vous japonais en remportant l'épreuve du 2000 m skiff (messieurs) en deux de couple poids légers, lors du tournoi qualificatif disputé en octobre 2019 sur le plan d'eau du lac de Tunis. Quant à Amira Kheris, elle participera à l'épreuve de kayak (200m K1). Prévus durant l'été 2020, les JO de Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.