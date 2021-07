Le tournoi final de la Coupe fédérale de basket-ball (dames) pour la désignation des lauréats qui représenteront l'Algérie aux niveaux africain et arabe la saison prochaine, se déroulera de jeudi à samedi à la salle omnisports de Tipasa, avec la participation du GS Cosider, du DNRB Staouéli, du MT Sétif et du RC Bordj Bou Arréridj.

Les quatre équipes qui animeront ce tournoi final se sont qualifiées à l'issue de la première phase disputée en deux groupes. Le MT Sétif et le RC Bordj Bou Arréridj ont dominé le groupe Est, alors que le GS Cosider et le DNRB Staouéli en ont fait de même au Centre. En l'absence du GS Pétroliers et d'Husseïn-Dey Marines, les basketteuses du MT Sétif, toujours invaincues depuis le début de la compétition, sont les favorites pour décrocher le trophée. Les autres clubs qui ont disputé la première phase, à savoir l'USA Batna, le CRAM Constantine et la JF Kouba, joueront le tournoi de classement aux mêmes dates et dans la même salle. La Fédération algérienne de la discipline (FABB) a indiqué que la compétition, qui marque le retour du basket algérien à l'activité après 15 mois d'ar rêt en raison du coronavirus, se déroulera dans le strict respect du protocole sanitaire avec, notamment, l'obligation de présenter un test antigénique Covid-19 négatif pour les joueuses et l'encadrement technique datant de 36 heures avant le tournoi.