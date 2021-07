Des détachements et des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mené, durant le premier semestre 2021, plusieurs opérations inscrites dans le cadre de leurs "nobles missions" de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menaces, et qui témoignent de l'engagement infaillible des Forces Armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays, a indiqué mardi un bilan opérationnel de l'ANP.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 19 terroristes ont été neutralisés (9 abattus, 5 repentis et 5 capturés), selon le bilan qui fait état de l'arrestation de 72 éléments de soutien aux groupes terroristes, de la destruction de 41 casemates pour terroristes, 84 bombes artisanales et un mortier, ainsi que de la récupération de 302 armes (29 pistolets mitrailleurs de types Kalachnikov, 256 fusils de différents types, 16 pistolets automatiques de différents types, un système de missiles anti aéronefs Strella M2) et la saisie de 27 roquettes et 290.909 balles de différents calibres, 35 chaines de munitions, et 2,8 quintaux de poudre noi re.

Concernant la lutte contre le crime organisé et la sécurisation des frontières, le bilan indique l'arrestation de 866 narcotrafiquants, et de 6.198 contrebandiers et orpailleurs, ainsi que la saisie de 345,9 quintaux de kif traité, 4,917 quintaux de cocaïne, 1.098.093 comprimés psychotropes.

Dans le même cadre, il a été saisi 2.367 marteaux piqueurs, 4.177 groupes électrogènes, 85 détecteurs de métaux, 659,4 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, 792,2 quintaux de cuivre, 4.935 moyens de liaison, 322.921 unités de diverses boissons, 642,7 tonnes de denrées alimentaires, 407,9 quintaux de tabac, 555 véhicules, 2.384.079 articles pyrotechniques, 587.560 litres de carburant et 480.00 unités de produits pharmaceutiques.

Dans le même contexte, le bilan indique le démantèlement d'un réseau criminel composé de 6 individus en leur possession 4 milliards et 108,5 millions de centimes, dont 3 milliards et 93 millions en faux billets, qu'ils ont tenté d'introduire avec la complicité des réseaux criminels marocains, ainsi que le démantèlement d'une cellule criminelle composée de partisans du mouvement terroriste "MAK", impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays.

Par ailleurs, 1.712 candidats à l'émig ration clandestine (via des embarcations de construction artisanale), ainsi que 2.665 immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été arrêtés durant la même période.