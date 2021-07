Le ministère délégué chargé des Micro-entreprises a annoncé, mardi, le lancement effectif d'un programme d'appui en faveur du secteur dans le cadre la coopération avec les agences du système des Nations unies en Algérie, indique un communiqué.

Le programme en question a été lancé, lundi, lors d'une réunion organisée par visioconférence et prévoit dans sa phase préliminaire, l'élaboration d'une étude analytique de tous les aspects liés à l'écosystème favorable et adéquat à l'activité des micro-entreprises, à même d'assurer sa pérennité et de lui conférer une efficacité économique et opérationnelle.

Parrainée par des experts internationaux, en coopération avec des cadres du ministère délégué et en association avec plusieurs acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, cette étude vise à présenter une série de recommandations, dont l'application sur le terrain permettra d'améliorer le climat des affaires des micro-entreprises.

La réunion a également été une occasion d'examiner les aspects pratiques et méthodologiques nécessaires à l'application de tous les axes liés à l'élaboration de cette ét ude et à sa présentation dans les délais fixés, avant le passage à la deuxième phase de ce programme de coopération, conclut le document.