Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua a exprimé lundi "ses sincères condoléances" suite au décès du moudjahid et secrétaire de l'Organisation des moudjahidines pour la wilaya de Laghouat, Labter Madani.

M. Rebigua a adressé à la famille du défunt ainsi qu'à ses frères moudjahidine, ses sincères condoléances, priant "Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve", indique un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Labter Madani est décédé lundi à l'âge de 80 ans. Né le 16 août 1941 à Laghouat, le défunt moudjahid est issu d'une famille conservatrice et a reçu sa première éducation dans les écoles coraniques de sa ville natale. Imprégné des principes de la religion islamique et des valeurs nationales, feu Labter avaient pris des positions contre toute forme de domination coloniale française.

Le militantisme du défunt a débuté à partir de ces positions, notamment après avoir rejoint l'Association des Oulémas musulmans algériens dans sa ville n atale Laghouat, où il est entré en contact avec les militants du mouvement nationaliste. Avec le déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération, le moudjahid a commencé son activité révolutionnaire en organisant les cellules du front dans la région de Laghouat.

Il faisait partie également du comité quinquennal qui a formé la première génération des moudjahidines dans cette wilaya. Feu Madani a poursuivi, avec ses compagnons moudjahidine, leur lutte contre l'ennemi dans la sixième wilaya historique, où il a participé à de nombreuses batailles et opérations, jusqu'au recouvrement de l'indépendance en 1962.

Après l'indépendance, le défunt est resté fidèle au serment de ses frères Chouhada, en contribuant à l'action éducative imprégnée des valeurs qu'il a acquises au sein de l'Association. Il a également poursuivi sa lutte au service des moudjahidine et des ayants-droit, par son adhésion à l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM) dans le but de construire des ponts de communication entre la génération de la Révolution et celle de l'indépendance, jusqu'à ce qu'il soit élu Secrétaire de wilaya de l'ONM à Laghouat en 2016.

Feu Madani a eu, en outre, de nombreuses activités historiques, outre l'écriture qui lui a permis de raconter ce qu'il a vécu, avec ses compagnons, pendant la G lorieuse Révolution de libération, notamment dans la région de Laghouat, en ce sens qu'un livre a été publié sous le titre "Laghouat, Pages de civilisation et d'histoire", un ouvrage riche en évènements historiques de la wilaya, en sus de plusieurs témoignages-vivants, à l'occasion des fêtes nationales, jusqu'à sa mort.