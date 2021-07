Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a recensé 665 points de vente de moutons sur l'ensemble du territoire national, remplissant les conditions de prévention contre la pandémie de Coronavirus, en plus de l'examen vétérinaire, a appris l'APS lundi auprès du ministère.

Selon la même source, les dernières statistiques du ministère font état de l'ouverture de 665 points de vente de moutons dans différentes régions du pays, dont 130 points de vente au niveau d'Alger. Ces points de vente sont encadrés par 2.382 vétérinaires et techniciens relevant du secteur public, outre les vétérinaires privés qui participent à l'encadrement à titre individuel.

A cet égard, le ministère appelle les citoyens à se rendre aux points de vente agréés pour acheter les moutons disposant de certificats vétérinaires, et qui ont été ouverts par décision de wilaya, et éviter l'acquisition des moutons dans les endroits où il n'y a pas de vétérinaires.

Au niveau de la capitale, plus de 130 vétérinaires ont été mobilisés afin d'accompagner en continu l'opération d'acquisition de bétail au niveau des points de vente agréés, qui ont été ouverts le 6 juillet et se poursuivent jusqu'à la veille de Aïd al-Adha.

Le ministère rassure que ses services veillent au respect des procédures et des conditions préventives contre la propagation du Coronavirus dans les points de vente, et qu'ils travaillent également avec les services de sûreté nationale et de la Gendarmerie Nationale afin d'imposer un certificat vétérinaire pendant le processus de transport du bétail de l'éleveur au revendeur avant qu'il n'atteigne le consommateur.

Et concernant la localisation de ces points, le citoyen peut utiliser la plateforme électronique "firma.dz", qui permet au consommateur d'identifier avec précision les lieux de vente disponibles à proximité de son domicile. Au total, 115 abattoirs seront mis gratuitement à la disposition des citoyens pendant l'Aïd, selon la même source, qui a affirmé la disponibilité de services vétérinaires à l'intérieur de ces abattoirs afin d'assurer le bon déroulement de l'opération et appliquer toutes les mesures préventives.

En ce qui concerne les prix des moutons, le ministère s'attend à leur stabilité, surtout durant les derniers jours, car a-t-il estimé, "la spéculation" et "la ruée" des citoyens vers les marchés ont contribué de manière significative à la flambée des prix des moutons.

Dans le même contexte, la même source souligne que les informations reçus par les services du ministère en provenance des éleveurs indiquent l'existence d'une "abondance" qui permet la stabilité des prix, à partir de 30.000 DA la tête.