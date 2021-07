Au total, 29.120 doses de vaccin anti-Covid-19 ont été réceptionnées par la wilaya de Batna, selon un communiqué publié, lundi soir, sur sa page officielle sur les réseaux sociaux Ce nouveau quota a été réparti sur les 21 daïras de la wilaya, indique ce communiqué, soulignant que la cellule de crise de wilaya de prévention, de suivi et de lutte contre la Covid-19 s’est réunie ce lundi sous la présidence du wali, Toufik Mezhoud.

Le même document fait état également du renforcement de la campagne de vaccination à travers les espaces publics ouverts dans toutes les daïras, l’étude de la possibilité de mobiliser des lits pour prendre en charge les cas urgents, ajoutant dans ce contexte qu’un plan général d’urgence a été élaboré.

Aussi, il a été décidé de renforcer les staffs médicaux et de leur fournir les moyens nécessaires pour la poursuite de leur noble mission dans de bonnes conditions, en plus de suivre l’évolution de la situation épidémiologique à travers la wilaya et l’avancement de l’opération de vaccination à travers les communes et son amplification, souligne le même communiqué. La réunion de la cellule d e wilaya de prévention et de lutte contre la Covid-19 a également mis l’accent sur l’importance du respect des mesures décidées par le wali dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, est-il indiqué. Pour rappel, le wali de Batna a pris plusieurs décisions, publiées lundi sur la page officielle de la wilaya, dont l’interdiction des regroupements familiaux, les fêtes de mariage et les circoncisions.

Le chef de l’exécutif local a chargé, en outre, les services de sécurité et du commerce d’organiser des sorties sur le terrain au niveau des salles des fêtes pour veiller au strict respect de la décision de suspension de leurs activités et de prendre les sanctions nécessaires à l’encontre des contrevenants pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’exploitation.

Les mesures prises par les autorités de la wilaya de Batna incluent l’intensification du contrôle relatif au respect des mesures préventives contre la Covid-19 par les services compétents.