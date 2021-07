Les établissement publics hospitaliers (EPH) de Tizi-Ouzou ont été instruits de mettre en place des brigades mobiles pour le renforcement de l’opération de vaccination contre la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris lundi du directeur local de la Santé et de la Population (DSP).

"L’ensemble des EPH ont été instruits de mettre en place des équipes mobiles qui vont sillonner les villages, les quartiers des centres urbain et lieux de travail pour intensifier l’opération de vaccination massive entamée dès le début du mois de juin", a indiqué Dr Mohamed Mokhtari à l’APS.

Ces équipes sont, également, chargées, selon le DSP, de "mener un travail de sensibilisation auprès des populations rencontrées sur place dans le but de les convaincre de se faire vacciner afin d’augmenter l’immunité collective, et partant, diminuer du taux de propagation de cette pandémie". Aussi, et à l’occasion de la saison estivale, "deux brigades mobiles sont mises en place pour sillonner la région côtière de la wilaya avec un renforcement de ce dispositif les jours de fins de semaines", a ajouté le même responsable qui fai t remarquer que la lutte contre cette pandémie "n’est pas l’affaire de la Santé uniquement" et que "le seul traitement demeure la prévention".

Tout en appelant les populations à se conformer aux mesures préventives édictées par les autorités sanitaires, le Dr Mokhtari indique que la DSP, a mis en place un dispositif de campagne de sensibilisation avec différents services, notamment, la sûreté de wilaya et le commandement local de la gendarmerie national pour mener des opérations de sensibilisation.

Dans le sillage des dernières mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre cette pandémie, plusieurs opérations de vaccination et de sensibilisation sont annoncées.

Plusieurs structures publiques de santé ont annoncé l’organisation de campagnes de vaccination de masse au profit des citoyens ayant plus de 18 ans en général et, notamment, les personnes âgées et malades. C’est le cas de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Ouaguenoun, en collaboration avec la commune de Boudjima, à l’est de Tizi-Ouzou, qui organise une campagne de vaccination massive fin de cette semaine, soit de jeudi à samedi. La même opération sera organisée jeudi par l’EPSP de Larbaa N’Ath Iraten au profit des habitants du village d’Ait Frah, l’un des plus peuplé de cette daïra.

Des équipes plurid isciplinaires composées de médecins, paramédicaux et psychologues sont, par ailleurs, mobilisées pour les besoins de ces opérations en plus de l’ensemble de la logistique nécessaires.

De son côté, la direction locale des Transports a appelé, dans un communiqué diffusé lundi, les exploitants de services de transport de personnes et responsables d’infrastructures d’accueil de voyageurs "au respect stricte et rigoureux du protocole sanitaire mis en place" dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. La même direction a, en outre, tenu à rappeler, dans son instruction portant sur l’obligation du respect par les professionnel du secteur des mesures préventives contre la pandémie, que "toute violation exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation".

Sur les routes, les éléments de la sûreté de wilaya mènent une campagne de sensibilisation auprès des automobilistes leur rappelant l’importance du port du masque et au respect et des différents gestes préventifs, notamment, le respect de la distanciation et l’intensification des mesures d’hygiène.