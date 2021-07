Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a donné des instructions, lundi à Alger, concernant la mobilisation des capacités de production et de distribution de l'oxygène médical en prévision des besoins accrus des structures sanitaires, a indiqué le ministère. Le ministre a ordonné de "mobiliser tous les producteurs d'oxygène médical, notamment les moyens de transport de cette matière en vue d'approvisionner les établissements hospitaliers", a précisé le ministère sur sa page Facebook. Ces instructions ont été données lors d'une réunion présidée par M. Benbahmed qui a regroupé l'ensemble des producteurs d'oxygène au niveau national, à savoir Lind Gaz, Saidal, Rayanox, Calgaz et Aures gas. La réunion s'est déroulée en présence des cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique ainsi que des représentants du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé, a ajouté la même source.

A rappeler que 878 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 580 guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Santé, dans un communiqué. Par ailleurs, 36 patients sont actuellement en soins intensifs, selon la même source.