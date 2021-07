Plus de 3.200 nouveaux logements publics locatifs seront distribués à Saïda avant la fin du mois de juillet en cours, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

La même source a indiqué que la grande partie de logements dans ce programme sera distribuée dans la ville de Saïda, soit 1.800 dont 1.320 à haï Boukhors et 480 unités à haï Es-Salam.

Par ailleurs, 190 autres logements de la même formule seront distribués avant la fin de l’année en cours dans la commune de Sidi Boubekeur, 140 logements à Sidi Amar, 206 à Ouled Brahim, 264 à Aïn El-Hadjar, 150 à Youb, 130 à Hassasna, 80 à Aïn Skhouna, 60 à Moulay Larbi, 48 à Tircine et 40 à Aïn zerka (commune de Ouled Khaled).

Lors du troisième trimestre de l’année en cours, 130 familles vivant dans des habitations précaires dans la commune de Ouled Khaled seront relogées dans des logements décents dotés de toutes les commodités , dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP).

Les travaux d’aménagement extérieur de tous les nouveaux sites d'habitat sont en cours avec le raccordement aux différents réseaux souterrains d’e au potable, d’assainissement et de gaz, en plus de la pose de l’éclairage public avec la technique "LED" et la réalisation d’espaces verts et d’aires de jeux pour les enfants.

Le taux d’avancement des travaux au niveau des sites d’habitation, gérés par l’Office de promotion et de gestion Immobilière (OPGI) de la wilaya varie entre 80 et 90%, a-t-on indiqué, soulignant que toutes les commissions des daïras ont été informées de ces quotas de logements, dont la distribution est prévue, durant l’année en cours à travers les communes indiquées, afin d'établir les listes des bénéficiaires.

La même source rappelle que, depuis l’année précédente jusqu’à aujourd’hui, 4.000 logements publics locatifs ont été distribués dans la wilaya de Saïda, ainsi que 600 familles habitant dans des habitations précaires ont été relogées dans des logements neufs et décents.

A noter que la wilaya de Saïda dispose, globalement, d'un programme de 15.236 logements de la même formule dont 10.524 ont été réceptionnés, alors que 4.712 autres sont en cours de réalisation.