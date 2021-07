Le bilan de l'accident d'un autocar qui est tombé dans un ravin dans le sud-est de la Bolivie s'est alourdi à 34 morts, ont annoncé lundi les autorités locales, la pire tragédie routière

que le pays ait connue depuis le début de l'année.

Selon les secours qui sont intervenus, "il y a 34 morts et 10 blessés", a déclaré le colonel Juan Luis Cuevas, chef-adjoint de la police. Les autorités avaient d'abord fait état de 18 puis de 24 morts. Ce dernier bilan a été arrêté après 12 heures d'efforts des secouristes. L'accident a eu lieu sur une route du département de Chuquisaca. L'autocar transportait des passagers à Sucre (sud), la capitale du département, depuis le village de Patolo, à 50 km de là. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une dizaine de personnes décédées allongées sur la route. Le directeur régional de la police routière, José Luis Assaf, évoque une chute du bus de plus de "150 mètres".

Sur les images, on peut voir le bus complètement détruit au pied de la falaise, tandis que pompiers et autres secouristes travaillent sur les lieux. La police a annoncé une enquête sur les causes de l'accident, la pire tragédie routière de l'année dans le pays. Le 3 mars, un bus avait plongé d'une falaise sur la route entre Santa Cruz (est) et Cochabamba (centre), tuant 21 personnes.