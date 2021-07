Une colonne mobile de la Protection civile de lutte contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles a été installée, lundi, au siège de l’unité principale de la ville de Skikda, dans le cadre du programme d’intervention de la saison estivale en cours et qui se poursuivra jusqu'au mois d’octobre prochain, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la Protection civile (DPC).

Cette colonne mobile, dont l'installation a été présidée par le wali, Abdelkader Bensaid, compte 74 agents de différents grades ainsi que 14 véhicules d’intervention, a précisé à l’APS la chargée de l’information et de la communication de ce corps constitué, le lieutenant Imene Merouani.

La même source a également fait savoir que cette colonne mobile interviendra en cas d'incendie sur le territoire de la wilaya, mais aussi dans les wilayas voisines dans le cas où les moyens d'intervention dans ces wilayas ne seraient pas suffisants pour faire face à d'éventuels incendies.

Les éléments assignés à cette mission ont bénéficié entre le 27 et le 30 juin dernier, d'une session de formation théorique et pratique afin de les préparer à être opérationnels pour lutter contre les incendies, a rappelé la même source.

Une cérémonie de remise des grades en faveur de 74 éléments de la Protection civile de la wilaya de Skikda a été organisée en marge de l’installation de cette colonne, dans le cadre du programme de célébration de l’anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse (5 juillet).