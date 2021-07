Plus de 17 kg de kif traité et de 1,1 kg de cocaïne ont été saisis, par les unités de la gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la gendarmerie de Boumerdes, au cours de descentes réalisées durant le 1er semestre de l'année en cours, a-t-on appris lundi auprès de ce corps sécuritaire.

Selon la chargée de communication auprès de ce corps, ces opérations ont, également, permis la saisie de près de 24.000 comprimés psychotropes, et 80 armes blanches de différents types et formes, en plus de deux fusils de chasse et prés de 7.800 unités de boissons alcoolisées de différentes marques.

La même source a signalé l’arrestation, suite à ces opérations, de 166 individus de différents âges, à travers la wilaya, dont des récidivistes.