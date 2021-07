L'incendie qui s'est déclaré dimanche en soirée au niveau du poste électrique de Khémis Miliana (Ain Defla), avec pour conséquence l'interruption de l'alimentation en énergie électrique de six dairas, a été "totalement maitrisé", a-t-on appris auprès du chargé de communication de l'antenne locale de la Societé Algerienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz.

"L'incendie qui s'est déclaré dimanche en soirée au niveau du poste électrique source (120 méga volts) du quartier Soufaye de Khémis Miliana, non sans causer l'interruption soudaine de l'alimentation en énergie électrique de six dairas, a été totalement maitrisé vers 23h00", a précisé à l'APS, Nasri Brahim, signalant que les communes privées de courant électrique voient cette énergie leur revenir de manière "graduelle".

A l'heure actuelle, l'alimentation en énergie électrique a été rétablie au niveau des communes de Miliana, Khémis Miliana et une partie de Sidi Lakhdar", a précisé à M. Nasri, signalant que la meme opération a été lancée au profit des communes de Djendel et Ain Lechiakh à partir de Médéa, via la ville de Ksar El Boukhari. Au sujet des raisons ayant provoqué l'indendie du poste source, le meme responsable a souligné que celles-ci demeuraient "méconnues" à l'heure actuelle, observant toutefois que les fortes températures sévissant depuis quelques jours ont "indéniablement" favorisé la survenue de l'accident. "Nous attendons le rapport de GRPE, la société chargée de transport de l'électricité, afin de fixer définitivement sur les causes ayant provoqué le sinistre, mais il est évident que les fortes températures sévissant depuis quelques jours, avec pour corolaire, l'usage prolongé de l'énergie électrique, ont favorisé la survenue de l'accident.

A signaler que les tentatives de l'APS de joindre le chargé de communication de la direction de la Protection civile de Ain Defla ont été vaines.